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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da aranıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un trafik kazasında bir moto-kuryeyi öldürmekle suçlandığını ve uluslararası prosedür işletildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un yakalanması için uluslararası prosedür işletildiğini açıkladı.

Mahmud, İstanbul’daki Aksaray Kennedy Caddesi’nde trafikte seyir halindeyken bir moto-kuryeyi öldürmekle suçlanıyor.

Mahmud’un kullandığı araç 30 Kasım'da Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete arkadan çarpmış, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göçer 6 Aralık’ta hayatını kaybetmişti.

Olay hakkındaki bir bilgi notu paylaşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan hemen sonra düzenlenen kaza tespit tutanağında motosiklet sürücüsünün şerit değiştirme kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu olarak yer aldığını, araç sürücüsüne bir kusur atfedilmediğini, gözaltına alınan Mahmud’un bu yüzden “taksirle yaralama” ile suçlandığını ve serbest bırakıldığını aktardı.

Savcılık 6 Aralık’ta Göçer’in hayatını kaybetmesinin ardından dosyanın 7 Aralık’ta trafik bilirkişisine gönderildiğini ve bilirkişinin aynı gün Göçer’in bir kusuru olmadığı yönünde görüş bildirdiğini, bunun üzerine 8 Aralık’ta yakalama kararı çıkarıldığını fakat şüphelinin 2 Aralık’ta ülkeden ayrıldığının tespit edildiğini belirtti.

Olayın videosunu X hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Biz, hukuki sürecin takipçisi olacağız dedik ama zanlı elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrıldı” dedi ve ekledi:

“Kurbanın ailesinin acısı daha da katlandı. Bu kaçışa göz yuman ve fırsat veren zihniyet, ne yazık ki kendi vatandaşının hakkını kendi ülkesinde savunamayacak kadar acziyete düşmüş demektir.”

DHA’nın paylaştığı bilirkişi raporunda, Mahmud’un olayın ardından verdiği ifadede yer alıyordu.

Buna göre Mahmud motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene basıp sağa döndüğünü, sürücünün kaskının da bulunmadığı, frene basmasına rağmen motosiklete çarpmaktan kurtulamadığını söyledi.

Bilirkişi ise motosikletin en sağ şeritteyken yavaşladığını ve ardından banket boşluğuna doğru ilerlediğini, Mahmud’un kullandığı aracınsa yavaşlamadan motosiklete çarptığını tespit etti.

Ajanslara konuşan Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen ise "Yüzde yüz kusurlu olan araç sürücüsünün 'Taksirle Adam Öldürme' den dolayı cezalandırılmasını bekliyoruz. Olaya ilk müdahale eden memurun yapmış olduğu hatalı değerlendirme neticesinde şu aşamada şüphelinin yakalanmamış oluşu, olayın üzerinden yaklaşık bir haftanın geçmesi dolayısıyla hiç yakalanamama ihtimaliyle karşı karşıyayız" dedi.

BBC

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Somali Uluslararası Trafik Suç Hukuk Politika Dünya Güncel Haberler

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