Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.