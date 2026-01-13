Haberler

Somali, BAE ile güvenlik ve savunma alanındaki tüm anlaşmaları feshetti

Somali, BAE ile güvenlik ve savunma alanındaki tüm anlaşmaları feshetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali Bakanlar Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan tüm askeri ve savunma iş birliği anlaşmalarını iptal etti. Hükümet, bu kararın ülkenin egemenliğini koruma amacı taşıdığını açıkladı.

SOMALİ Bakanlar Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri ile güvenlik ve savunma alanında imzalanan tüm ikili anlaşma ile mutabakatları iptal etti.

Somali Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Somali Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan tüm askeri ve savunma iş birliği anlaşmalarını feshetti. Alınan kararla, Somali ile BAE arasındaki güvenlik ve savunma alanındaki tüm ikili anlaşma ve mutabakatların yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Kararın; Berbera, Bosaso ve Kismayo limanlarındaki mevcut tüm anlaşma ve iş birliklerini de kapsadığı belirtildi.

Hükümet, söz konusu kararın 'Somali'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve siyasi bağımsızlığına zarar veren eylemlere dair güçlü kanıtlar ve raporlar' doğrultusunda alındığını duyurdu. Açıklamada, Somali hükümetinin toprakları, limanları, güvenliği ve dış politikası üzerindeki tam egemenlik haklarını ve sorumluluğunu bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca; Somali'nin Egemenliğini ve Toprak Bütünlüğünü Koruma Yasa Tasarısı, Tahkim Yasa Tasarısı ve Şirket Hizmetleri Yönetmeliği de onaylandı. Onu aşkın maddeden oluşan Egemenlik ve Toprak Bütünlüğü Yasa Tasarısı'nın; ülkedeki alt yönetimlerin (eyaletlerin) veya özel kuruluşların, hükümetin bilgisi, onayı ve ilgili bakanlığın gözetimi olmaksızın yabancı taraflarla herhangi bir anlaşma yapmasını yasakladığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu