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Somali, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak, Türkiye'ye destek mesajı gönderdi

Somali Cumhurbaşkanlığı, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını kınayarak, Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. Kardeş ülke Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten Somali, yaralananlara acil şifalar diledi ve Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklediğini ifade etti.