Somali, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak, Türkiye'ye destek mesajı gönderdi
Somali Cumhurbaşkanlığı, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını kınayarak, Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. Kardeş ülke Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten Somali, yaralananlara acil şifalar diledi ve Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklediğini ifade etti.
Somali, Ankara'daki terör saldırısını kınayarak, Türkiye'ye destek mesajı gönderdi.
Somali Cumhurbaşkanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı Türkçe açıklamada, Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.
Açıklamada, "Kardeş ülke Türkiye ile tam dayanışmamızı ifade ederek yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Dünya