Solomon Adaları ile Avustralya arasında haber programı krizi

Çin ile ABD arasında gerilimin yüksek olduğu Pasifik bölgesindeki ülkelerden Solomon Adaları'nın Başbakanlık Ofisi, Avustralya'nın haber kanalı ABC'yi ülkedeki Çin etkisini içeren 'yanlış bilgilerin kasıtlı kullanımı ve önceden tasarlanmış önyargılı' televizyon programı yapmakla suçladı.

Çin ile ABD arasında gerilimin yüksek olduğu Pasifik bölgesindeki ülkelerden Solomon Adaları'nın Başbakanlık Ofisi, Avustralya'nın haber kanalı ABC'yi ülkedeki Çin etkisini içeren 'yanlış bilgilerin kasıtlı kullanımı ve önceden tasarlanmış önyargılı' televizyon programı yapmakla suçladı. Açıklamaya ABC'den yanıt geldi ve sadece Solomon Adalıların endişelerini yansıttıkları ifade edildi.

Solomon Adaları'nın yakın komşusu ve ABD'nin müttefiki Avustralya'da yayın yapan haber kanalı ABC'den gazeteci Angus Grigg'in hazırlayıp sunduğu 'Dört Köşe' programının 1 Ağustos tarihli bölümünde, Çin'in Solomon Adaları üzerindeki etkisi incelendi. 'Pasifik'i Ele Geçirme: Çin parası Solomonları nasıl satın alıyor?' ismiyle yayınlanan bölümde, stratejik olarak konumlanmış Pasifik ülkesinde Çin etkisinin ve kontrolünün kapsamı ele alındı. Programda özellikle Çin'in, ülkenin adalarından biri olan Kolombangara'da donanma üssü kuracağı ileri sürüldü.

ABC, 24 Ağustos'ta açıklama yaparak Başbakanlık Ofisi'ne yanıt verdi. Programda, Solomon Adaları vatandaşlarını ilgilendiren konuları vurguladıkları ve programın onların endişelerini yansıttığı ifade edildi.