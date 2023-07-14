Solomon Adaları, Çin ile yapılan polis işbirliği anlaşmasına tepkilere yanıt verdi

Solomon Adaları hükümeti, Çin ile yapılan polis işbirliği anlaşmasının bölge güvenliği açısından tehdit oluşturmadığını savundu. Yeni Zelanda, Avustralya ve ABD'nin endişelerine karşılık olarak, Solomon Adaları'nın egemenliğine ve kendi kararlarını verme hakkına saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Solomon Adaları, Çin ile yaptığı "polis işbirliği" anlaşmasına batılı ülkelerden gelen tepkilere karşılık, anlaşmanın bölge güvenliği açısından "tehdit" oluşturmadığını savundu.

The Guardian'ın haberine göre, hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Manasseh Sogavare'in 10 Temmuz'daki Pekin ziyareti kapsamında imzaladığı ve 2025'e kadar Çin'in Solomon Adaları'ndaki polis varlığını artırmasına izin veren anlaşmayı eleştiren ülkelere tepki gösterildi.

Açıklamada, Solomon Adaları'nın "egemenliğine ve kendi kararlarını verme hakkına saygı duyulması" gerektiği belirtildi.

Yeni Zelanda, Avustralya ve ABD'nin anlaşmaya ilişkin endişelerine karşılık Solomon Adaları hükümeti, başkent Honiara'da polis gücünün trafik kontrol ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik adımların "Pasifik'teki bölgesel barış ve istikrara nasıl bir tehdit oluşturacağını anlamadıklarını" bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 10 Temmuz'da ülkesine resmi ziyarette bulunan Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare'yi başkent Pekin'de ağırlamış ve ilişkilerinin düzeyi "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükselmişti.

Ziyaret kapsamında Çin ile 9 ayrı anlaşma imzalayan Sogavare, Pekin'de Solomon Adaları'nın büyükelçiliğinin açılışını da yapmıştı.

Çin, "polis işbirliği" anlaşmasının Solomon Adaları'nın güvenlik ve istikrarına olumlu katkı sunduğunu ve "uluslararası yasa ve sözleşmelerle uyumlu" olduğunu savunurken, bölge ülkeleri anlaşmanın bölgesel güvenliğe etkilerine ilişkin daha fazla bilgi talebinde bulunarak "şeffaflık" çağrısı yapıyor.