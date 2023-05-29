Solingen saldırısında hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşı anılıyor

Solingen saldırısında hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşını anma törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in katılacağı bildirildi.

Almanya'nın Solingen şehrinde, 29 Mayıs 1993 tarihinde, ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu saldırının 30'uncu yıldönümünde Solingen'de düzenlenecek anma törenlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in katılacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Solingen şehrinde, 29 Mayıs 1993 tarihinde, ırkçı bir grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu hayatlarını kaybeden beş vatandaşımızı, alçak saldırının 30. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle, ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılarda hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımızı ve Solingen saldırısında aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen, yakın zaman önce kaybettiğimiz Mevlüde Genç'i de hürmet ve rahmetle yad ediyoruz.

Solingen saldırısından bu yana geçen otuz yılda yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığının Avrupa'da artmaya devam ettiğini kaygıyla izliyoruz. Her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve bu tür trajedilerin tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, sadece belirli bir topluma ve bireylere değil, tüm insanlığa karşı tehdit teşkil eden bu düşmanca zihniyete karşı mücadelesini her düzeyde ve her platformda kararlılıkla sürdürecektir." - ANKARA