Solingen'de 5 Türk'ün hayatını kaybettiği evin önünde anma töreni düzenlendi

Almanya'nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan ve 5 Türkün hayatını kaybettiği evin önünde anma töreni yapıldı. Törene, Untere Werner Caddesi üzerindeki evlerinde 30 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren baba Durmuş Genç'in yanı sıra yaşamını yitirenlerin yakınları ile yetkililer katıldı.

Almanya'nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan ve 5 Türkün hayatını kaybettiği evin önünde anma töreni yapıldı.

Törene, Untere Werner Caddesi üzerindeki evlerinde 30 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren baba Durmuş Genç'in yanı sıra yaşamını yitirenlerin yakınları ile yetkililer katıldı.

Solingen Belediyesi öncülüğünde organize edilen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törene katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, yaptığı konuşmada, "Genç ailesinin tüm fertlerine bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına başsağlığı ve sabır diliyorum. Türk milleti 30 yıl geçmesine rağmen kundaklamada hayatını kaybeden 5 canımız için yas tutmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak Genç ailesinin yanındayız." dedi.

Serim, "Bu saldırıyı unutturmamaya, ırkçılıkla, yabancı düşmanlığıyla ve son dönemde maalesef artış gösteren İslam düşmanlığıyla mücadele etmeye dönük çabaları desteklemeye kararlıyız." diye konuştu.

Yakılan evin önünde tören düzenlenmesinin "o korkunç günü" hatırlattığını ve "acıları tazelediğini" kaydeden Serim, "Ama bir yandan da bu insanlık suçunu unutmamamız ve bir daha tekrarlanmamasını sağlamamız bakımından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük yıkımı 1993'te Solingen'de 5 kişinin katledilmesiyle yaşadıklarını, burada büyük bir suç işlendiğini belirterek bu vahim olayın üzüntüsünü yakından hissettiklerini söyledi.

Kurzbach, olayda 5 evladını yitiren ve 30 Ekim 2022'de hayatını kaybeden Mevlüde Genç'i de anarak, "Mevlüde anne bugün burada yok, onun dik duruşunu ve hoşgörüsünü unutmayacağım." dedi.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'tan aşırı sağ mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da aşırı sağın Alman toplumu için en büyük tehlike olmaya devam ettiğini vurguladı.

Baerbock, Solingen faciasının 30. yılı dolayısıyla Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hatice ve Kamil Genç 30 yıldır akıl almaz bir acıyla yaşıyorlar. Kızları Hülya ve Saime, Solingen'de bir grup aşırı sağcı tarafından öldürüldü. Kundaklama saldırısında toplamda beş yakınlarını kaybettiler. Bu ırkçılık münferit bir vaka değildi." ifadesini kullandı.

Bugün Genç ailesiyle beraber yas tuttuğunu anlatan Baerbock, "Aşırı sağcılık toplumumuz için en büyük tehlike olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Bakan "onlarınisimlerinian" etiketini de kullanıp, Solingen'de 1993'te aşırı sağcıların kundakladığı evde hayatını kaybeden Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya Genç ve Saime Genç'in isimlerini yazarak, "Çocuklarının ve sevdiklerinin isimlerini unutmayacağız." ifadesine yer verdi.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edildi. Kimlikleri gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.