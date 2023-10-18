Slovenya Dışişleri Bakanlığı: Hastane ve okullar saldırı hedefi olmamalı

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, hastane ve okulların asla saldırılan hedefi olmaması gerektiğini belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, hastane ve okulların asla saldırılan hedefi olmaması gerektiğini belirtti.

Bakanlık, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin ölüm haberi karşısında şok olduk, dehşete düştük. Hastane ve okullar asla saldırıların hedefi olmamalı. Slovenya, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunmakta. Siviller hedef alınmamalı, rehine veya kalkan olarak kullanılmamalı." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.