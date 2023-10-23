Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'ye yardımların ulaştırılmasında insani ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu. Fajon, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'ye insani yardım ulaşmaması ile yaşanan su ve gıda sıkıntısını endişeyle takip ettiklerini belirterek, insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Gazze'ye yardımların ulaşması için insani ateşkes çağrısı yaptı

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'ye yardımların ulaştırılmasında insani ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yapan Fajon, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'ye insani yardım ulaşmaması ile yaşanan su ve gıda sıkıntısını büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek, "İnsani yardım koridorlarının kurulabilmesi için bir an evvel insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Uluslararası insani hukuk ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Fajon, "Çatışmalar bölgeye yayılmamalı. Herkesi çatışmanın ve sivillerin öldürülmesinin durdurulmasına çağırıyoruz. Günlük yüzlerce su ve gıda kamyonuna ihtiyaç var. Bu durumda en büyük endişemiz bu olmalı." diye konuştu.

Fajon, barışın sağlanması için her türlü çabayı desteklediklerini bildirerek "AB'nin de mesajı insani ateşkesin sağlanması ve daha fazla sivilin öldürülmemesi yönünde olmalı. Büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendini savunma" söz konusu olduğunda ülkesinin orantılı olanı savunduğunu dile getiren Fajon, "Güçlü askeri müdahalelerin siviller üzerinde ciddi sonuçları olur. Gazze'de 1 milyondan fazla insanın gidecek yeri yok. Bu noktada da insani ateşkesin ne kadar önemli olduğu görülüyor." ifadesini kullandı.

Fajon, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.