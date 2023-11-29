Slovenya Dışişleri Bakanı: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Şart

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında acil olarak kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Fajon, BMGK oturumunda konuşarak siyasi bir çözüm ve insani yardım çağrısında bulundu.

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında acil olarak kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Fajon, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuştu.

Portekizli mevkidaşı ile hafta sonu İsrail, Filistin, Ürdün ve Mısır'dan oluşan Orta Doğu turunu tamamladıklarını belirten Fajon, "Siyasi bir çözüme ulaşılması için diplomasinin önemine vurgu yaptık. Bu kapsamda BMGK önemli rol oynuyor. Acil olarak bölgede kalıcı ateşkes sağlanmalıdır." dedi.

Fajon, Gazze'deki insanların anlatılmaz korkular yaşadığına işaret ederek, "Şahsen Gazze'nin abluka altında olmasından ve en temel ihtiyaçların bile ulaştırılamamasından son derece rahatsızım. Dünya Sağlık Örgütünün son açıklamalarının ışığında bölgedeki sağlık koşullarından da son derece endişeliyim." diye konuştu.

Slovenya'nın bölgeye insani yardım ve desteğini artırdığını aktaran Fajon, çatışmalardan etkilenen çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri için de aktif rol oynamaya hazır olduklarını söyledi.

Fajon, Gazze'de öldürülenlerin üçte ikisinin kadın ve çocuk olduğuna dikkati çekerek, "Siviller koruma altına alınmalı. Bugün Gazze'de şahit olduğumuz durum uluslararası hukuka aykırıdır. Rehinelerin takası ve çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladım. Bu çatışmalar bir an evvel son bulmalı." dedi.

Her türlü aşırıcılığa karşı olduğunu söyleyen Fajon, "Çatışmaların çocuklar üzerindeki etkisinden endişeliyim. Batı Şeria'da yükselen gerginlikten de endişeliyim. Uluslararası toplum daha fazla şey yapmalı. İnsanlık testinden kaldığımızı kabul etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fajon, "Son yaşananlar bölgede ne barış ne de güvenliği sağlıyor. Barış ve güvenliğe götürecek tek yol İsrail'in Filistin'i devlet olarak tanımasıdır. Slovenya siyasi açıdan uygulanabilir çözümleri desteklemektedir. Gazze'de şahit olduğumuz enkazlar yıkıcı bir durum. Enkaz altında binlerce hayat yok oldu. Çocuklar için o enkazlar bir zamanlar evleriydi." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) son paylaşımına dikkati çeken Fajon, "UNICEF, 8 yaşındaki Muhammed'in, aile evinin enkazında oturduğu ve ateşkes çağrısı yaptığı fotoğrafını paylaştı. Ben de bugün sizlere onun çağrısına kulak vermeniz için sesleniyorum." dedi.