Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi - Haberler

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Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, bugün açıklama yaparak Ukrayna'ya hava savunma sistemi S-300 gönderdi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, bugün açıklama yaparak Ukrayna'ya hava savunma sistemi S-300 gönderdi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger yaptığı açıklamada "Slovakya'nın Ukrayna'ya bir hava savunma sistemi S-300 sağladığını doğrulamak isterim. Ukrayna milleti, egemen ülkesini ve bizi de cesurca savunuyor. Rusya'nın saldırganlığı altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak, yerinde durmak değil yardımcı olmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.


Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Slovakya, Ukrayna, Dünya, Haberler

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