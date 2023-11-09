Haberler ›› Dünya ›› Slovakya, Ukrayna'ya askeri yardım önergesini reddetti

Slovakya, Ukrayna'ya askeri yardım önergesini reddetti

Slovakya hükümeti, Ukrayna için hazırlanan 40,3 milyon euro değerindeki askeri yardım önergesini reddetti. Yardım paketi, mühimmat, füze, havan ve mayın gibi malzemeleri içeriyordu. Slovakya daha önce 13 askeri yardım paketiyle Ukrayna'ya 671 milyon euro değerinde destek sağlamıştı.