Slovakya, Ukrayna'ya askeri yardım önergesini reddetti
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Slovakya hükümeti, Ukrayna için hazırlanan 40,3 milyon euro değerindeki askeri yardım önergesini reddetti. Yardım paketi, mühimmat, füze, havan ve mayın gibi malzemeleri içeriyordu. Slovakya daha önce 13 askeri yardım paketiyle Ukrayna'ya 671 milyon euro değerinde destek sağlamıştı.
BRATİSLAVA, 9 Kasım (Xinhua) -- Slovakya hükümeti, Ukrayna için 40,3 milyon euro (43,1 milyon ABD doları) değerindeki 14. askeri yardım paketi önergesini Çarşamba günü reddetti.
Yerel medyaya çıkan haberlere göre yardım önergesi, önceki teknokrat hükümet tarafından hazırlanmıştı.
Slovak Cumhuriyeti Haber Ajansı, askeri yardımın mühimmat, füze, havan ve mayın içerdiğini bildirdi.
Slovakya, çatışmanın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 671 milyon euro değerinde 13 askeri yardım paketiyle destek olmuştu.
Yeni Slovakya Başbakanı Robert Fico ve partisi Smer, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardımları durduracağını sıklıkla dile getiriyordu.
Öte yandan hükümet, Slovakya ve Çekya'da faaliyet gösteren şirketlerin, Ukrayna'ya ticari temelde sağladığı askeri yardımlar konusunda Slovakya hükümetinin tutumundan bağımsız hareket edeceğini ve yardımların devam edeceğini duyurdu.