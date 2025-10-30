Slovakya'da Yaya Hız Sınırı: 2026'dan İtibaren Kaldırımlarda Yavaşlayın

(ANKARA) - Slovakya'da kaldırımda çok hızlı hareket eden yayalar da dahil olmak üzere herkesin para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Bu kural, 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Yeni yasanın amacının, e-scooter'larla yaşanan kazaları önlemek olduğu bildirildi.

Slovakya Parlamentosu, 28 Ekim Salı kabul ettiği yeni trafik yasası değişikliği ile yayaların da hız sınırına uyması gerektiğine karar verdi. Buna göre şehir içi kaldırımlarda yayaların saatte 6 kilometreden hızlı yürümeleri yasak olacak. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Yetkililer, uygulamanın özellikle yoğun yaya trafiğinin olduğu şehir merkezlerinde güvenliği artırmayı amaçladığını belirtiyor.

Sol milliyetçi Smer partisi milletvekili ve ülkenin eski Ulaşım Bakanı Lubomir Vazny, yasa önerisini açıklarken, "Amaç, scooter kullanıcılarıyla yaşanan artan çarpışmalar göz önünde bulundurularak kaldırımlarda güvenliği artırmak" dedi.

Yetkililer, uygulamanın özellikle yoğun yaya ve mikromobilite trafiğinin olduğu şehir merkezlerinde güvenliği artırmayı hedeflediğini vurguluyor.

Hız sınırının özellikle yayalara da uygulanacak olması, parlamento kararından önce internette bazı kafa karışıklıklarına ve esprili paylaşımlara yol açtı.

Ancak yasa destekçileri, ani yaya geçişlerinde sürücülerin zamanında duramayabileceğini ve birçok scooter kazasında yayaların da kusurlu olabildiğini vurgulayarak uygulamanın güvenlik açısından önemine dikkat çekti.