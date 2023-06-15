Slovakya'da geçici hükümet meclisten güvenoyu alamadı

Slovakya'da 15 Mayıs'tan itibaren iktidarda olan geçici teknokrat hükümeti mecliste güvenoyu alamadı. Ekonomist Ludovit Odor'un başbakanlığını üstlendiği 16 bürokrattan oluşan geçici hükümete yönelik oylamada meclisteki 150 milletvekilinden yalnız 34'ü mevcut iktidar lehine oy kullandı. Odor'un hükümeti, meclisten güvenoyu alamasa da ülkede 30 Eylül'de yapılacak seçimlere kadar görevde kalacak.