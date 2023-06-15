Slovakya'da geçici hükümet meclisten güvenoyu alamadı
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Slovakya'da 15 Mayıs'tan itibaren iktidarda olan geçici teknokrat hükümeti mecliste güvenoyu alamadı. Ekonomist Ludovit Odor'un başbakanlığını üstlendiği 16 bürokrattan oluşan geçici hükümete yönelik oylamada meclisteki 150 milletvekilinden yalnız 34'ü mevcut iktidar lehine oy kullandı. Odor'un hükümeti, meclisten güvenoyu alamasa da ülkede 30 Eylül'de yapılacak seçimlere kadar görevde kalacak.
Slovakya'da 15 Mayıs'tan itibaren iktidarda olan geçici teknokrat hükümeti mecliste güvenoyu alamadı.
Ekonomist Ludovit Odor'un başbakanlığını üstlendiği 16 bürokrattan oluşan geçici hükümete yönelik oylamada meclisteki 150 milletvekilinden yalnız 34'ü mevcut iktidar lehine oy kullandı.
Odor'un hükümeti, meclisten güvenoyu alamasa da ülkede 30 Eylül'de yapılacak seçimlere kadar görevde kalacak.
Siyasi istikrarsızlık
Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Başbakan Eduard Heger'in 7 Mayıs'ta istifa etmesinin ardından teknokrat hükümet kurulması kararını almıştı.
Siyasi istikrarsızlığın uzun zamandır sürdüğü ülkede Heger'in başında bulunduğu üçlü koalisyon hükümeti, Özgürlük ve Dayanışma Partisinin (SAS) ayrılması sonucu meclisteki çoğunluğunu kaybetmiş, Aralık 2022'de yapılan güven oylamasını kaybederek düşmüştü.
Bunun üzerine Caputova, Heger'in başında bulunduğu geçici hükümeti, ülkeyi seçimlere taşıması için görevlendirmişti.