Sivaslı Dağcı Erciyes Dağı'ndan İsrail'e Seslendi

Sivaslı dağcı, 13 saat süren zorlu tırmanışın ardından ulaştığı 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesinden İsrail'e seslendi.

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı zulüm, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkiyle karşılanıyor. Dağcı Murat Önk, tepkisini dile getirmek için Türkiye'nin en yüksek beş dağından biri olan Erciyes Dağı'na tırmandı. Solo tırmanış gerçekleştiren Önk, yaklaşık 13 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Önk, Filistinlilerin yanında olduğunu belirterek, "Filistinli çocuklara yapılan zulmün daha büyüğünü yaşayacaksın. Hiç kimse sana acımayacak. Büyüyüp toprak kurarım zannetme. Kanla boğulacaksın, bunu hiçbir zaman unutma. Buradan bütün Filistinlilere sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum" dedi. - SİVAS