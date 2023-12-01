Sivas Ulu Cami'de Filistin için dua edildi

Sivas'ta Danişmentliler döneminde inşa edilen Sivas Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sonrası Filistin için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasının ardından 90 bin camide de dualar edileceği duyuruldu.

Kastamonu'da camilerde kılınan Cuma namazı sonrasında, eller semaya Filistin için açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 90 bin camide Filistin halkı için dualar edileceğini duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından, Kastamonu'da Cuma namazının ardından eller semaya Filistin için açıldı. Vatandaşlar il genelindeki tüm camilerde İsrail'in Filistin'deki zulmünün son bulması için dua etti. - KASTAMONU