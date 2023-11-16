Sivas'ta Fosil ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda fosiller ile tarihi objeler ele geçirildi. Operasyonda, nesli tehlike altında olan hayvan türlerine ait kafatası ve boynuzlar, tarihi eser niteliğinde hançer-kama ve mühürler ile fosiller bulundu. Yasal işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda fosiller ile tarihi objeler ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla kentte bir eve ve eklentilerine operasyonda düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; 11 adet nesli tehlike altında olan hayvan türüne ait kafatası ve boynuzu, 2 adet tarihi eser niteliğinde hançer-kama, 1 adet tarihi eser niteliğinde mühür, 1 adet trilobit böcek fosili, 1 adet mosasauros deniz canlısı fosili, 1 adet deniz kabuğu fosili ele geçirildi. Olaya ilişkin, bir şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS