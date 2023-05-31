Sırp yetkililerin cezaları 15 yıla çıkarıldı

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) Tahkim Dairesi, Bosna Hersek'teki savaş sırasında suç işledikleri gerekçesiyle cezaları 15'er yıla çıkardığı iki Sırp yetkili Jovica Stanisic ve Franko Simatovic'in kararı Bosna Hersek'te memnuniyetle karşılandı.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) Tahkim Dairesinin, iki Sırp yetkili Jovica Stanisic ve Franko Simatovic'in, Bosna Hersek'teki savaş sırasında işledikleri suçlar gerekçesiyle cezalarını 15'er yıla çıkarması Bosna Hersek'te memnuniyetle karşılandı.

Bosna Hersekli yetkililer, Stanisic ve Simatovic'in, 1991-1995 yıllarında Bosna Hersek ve Hırvatistan'da sivillere yönelik öldürme, sürgün ve insanlığa karşı cürümlerden 1 Temmuz 2021'de verilen 12 yıllık mahkumiyet kararının 15'şer yıla çıkarılmasına ilişkin kararı değerlendirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, bugünkü kararın Bosna Hersek'e yapılan saldırıların gerçekliğini göz önüne serdiğini ifade ederek "Lahey'deki mahkemede, Bosna Hersek'teki savaşa ilişkin 10 bin 800 gün dava görüldü, 4 bin 600 tanık dinlendi ve yaklaşık 1500 yıl hapis cezası verildi." dedi.

Mahkemenin halkları suçlamadığını, aksine bireysel sorumlulukları ele aldığını belirten Becirovic, "Bugünkü karar son derece önemli zira, Sırbistan Devlet Güvenlik Dairesi yetkililerinin Bosna Hersek'teki saldırılara doğrudan dahil olduğu kanıtlandı." diye konuştu.

Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ise 1990'lı yıllarda "Büyük Sırbistan" projesini destekleyenlere karşı "adalet yerini bulduğunu" söyledi.

Kurban yakınları kararı değerlendirdi

Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic ise nihai kararın kurban yakınları tarafından 30 yıldır beklendiğini dile getirerek "Sonunda, Bosna Hersek'te işlenen suçlara ilişkin Sırbistan devlet yönetiminden birileri ceza aldı. Bu kararla, Sırbistan'ın, Devlet Güvenlik Dairesi üzerinden Bosna Hersek'e asker gönderdiği kanıtlandı." dedi.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Fazila Efendic, mahkumiyet sürelerinin az olduğunu aktararak kararla, Sırbistan'ın Bosna Hersek'teki savaşa doğrudan dahil olduğunun kanıtlandığını yineledi.

Bu arada, Hırvatistan Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da Stanisic ve Simatovic'in, Hırvatistan'da işledikleri tüm suçlardan yargılanmadıkları işaret edilerek "Bu konuda üzüntümüzü belirtmek isteriz. Hırvatistan'da Vukovar ve Skabrnji'de Sırpların büyük suçlar işlediği unutulmamalı." ifadesine yer verildi.

Karar bugün açıklandı

Tahkim Dairesinin kararına ilişkin IRMCT'den bugün yapılan açıklamada, Stanisic ve Simatovic'i 1991-1995 yıllarında Bosna Hersek ve Hırvatistan'da sivillere yönelik öldürme, sürgün ve insanlığa karşı cürümlerden suçlu bulan 1 Temmuz 2021'deki mahkumiyet kararına yönelik iki Sırp yetkilinin itirazlarının reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, eski Sırbistan Devlet Güvenlik Şefi Stanisic ve yardımcısı Simatovic hakkındaki hapis cezalarının 15'er yıla çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Stanisic ve Simatovic'i 1991-1995 yıllarında Bosna Hersek ve Hırvatistan'da sivillere yönelik öldürme, sürgün ve insanlığa karşı cürümlerden suçlu bulan 1 Temmuz 2021'deki mahkumiyet kararına yönelik iki Sırp yetkilinin itirazlarının reddedildiği aktarıldı.

Temyiz Dairesi, 1991-1995 yıllarında bazı öldürme, sürgün ve insanlığa karşı suçlarına iştirakten Stanisic ve Simatovic'i beraat ettiren 2021'deki kararın bazı kısımlarını bozarak söz konusu suçlara iştirakten de cezalandırılmaları gerektiğine hükmetti.