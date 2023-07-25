Sırbistan, Yunanistan'a yardım için ekipler gönderdi

Sırbistan, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a itfaiye ve sağlık ekibi gönderdi. 36 itfaiyeci, 2 sağlık personeli ve 14 itfaiye aracı ile 1 ambulans, Sırbistan'ın Niş kentinden Yunanistan'a hareket etti. Sırp ekipler, en çok ihtiyaç duyulan bölgeye gönderildi ve başarılı çalışmalar yaptı. Yangınlar, kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ediyor.

Batı Balkan ülkesi Sırbistan, orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a yardım etmek amacıyla itfaiye ve sağlık ekibi gönderdi.

Ülke genelinden 36 itfaiyeci, 2 sağlık personeli ve 14 itfaiye aracı ile 1 ambulans, Sırbistan'ın Niş kentinden Yunanistan'a hareket etti.

Acil Durumlar Daire Başkanı Luka Causic, ekiplerin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki anlaşma doğrultusunda ve Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gasic'in emriyle gittiğini ifade etti.

Sırp ekiplerin Yunanistan'da en çok ihtiyaç duyulan bölgeye gönderildiğini belirten Causic, "Gittikleri yerlerde oldukça iyi işler çıkardılar. Ekipmanları ve donanımları da oldukça iyi." dedi.

Bu arada, Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını, kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken 22 Temmuz'da 19 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirilmişti.

Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu belirtilmişti.

Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.