Sırbistan ve Hindistan arasında işbirliği artacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Belgrad'da bir araya gelerek savunma, ilaç sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerindeki işbirliğini artıracaklarını açıkladılar.

BELGRAD, 8 Haziran (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Belgrad'da bir araya geldi. İki lider Perşembe günü gerçekleşen görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, iki ülkenin savunma, ilaç sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerindeki işbirliğini artıracağını söyledi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Hindistan Cumhurbaşkanı seçilen Murmu için bu toplantı Avrupa'ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan basın açıklamasına göre, Hindistan'ı ilk kez 2017 yılında ziyaret eden Sırp lider Vucic, bu ziyaretin giderek artan ikili ortaklığın yolunu açtığını ifade etti.

Basın açıklamasında Murmu'nun, "İkili ilişkileri geliştirmeye, halklarımız arasındaki temasları desteklemeye ve Birleşmiş Milletler'deki işbirliğini güçlendirmeye kesin olarak karar verdik" dediği aktarıldı.

Vucic, ikili işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olacak ortak organların kurulduğunu söyledi.

Vucic ayrıca iki tarafın önümüzdeki günlerde turist ve iş adamı etkileşimlerini kolaylaştırmak için "(ikili) vize rejimlerinin basitleştirilmesi" konusunda birlikte çalışacağını açıkladı. Basın açıklamasında ayrıca Yeni Delhi ile Belgrad arasında direkt uçuşların başlatılmasının da gündemde olduğu belirtildi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile de bir görüşme gerçekleştiren Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, Çarşamba günü başlayan üç günlük ziyareti sırasında Belgrad'da düzenlenen ve iki ülkeden 150'den fazla şirketin katıldığı Hindistan-Sırbistan iş forumuna katıldı.