Sırbistan Parlamentosu, Başbakan Vucevic'in İstifasını Kabul Etti

(ANKARA) - Sırbistan parlamentosu, Başbakan Milos Vucevic'in istifasını resmen kabul etti. Karar yeni bir hükümetin kurulması ya da erken seçim ilan edilmesi için 30 günlük bir süreci de başlattı. Vucevic geçen yıl kasım ayında Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki bir tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestoların ardından istifa etmişti.

Sırbistan'da İktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) lideri ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in müttefiki olan Vucevic geçen yıl kasım ayında Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki bir tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestoların ardından 28 Ocak'ta istifa etmişti.

Kasım ayında Novi Sad'da başlayan protestolar, kısa sürede Sırbistan geneline yayıldı. Haftasonu Belgrad'da 100 binden fazla protestocunun katılımıyla on yıllardır görülen ülkede son yıllarda görülen en büyük eylemlerden biri gerçekleşti. Protestocular tren istasyonundaki kazanın ülkedeki yolsuzluk ve kötü yönetimin bir sonucu olduğunu savunuyor. Hükümet ise bu iddiaları reddediyor. Anayasa gereği, Cumhurbaşkanı Vucic'in yeni bir başbakan adayı belirlemek için 30 günü bulunuyor. Bu aday, 2027'de yapılması planlanan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar hükümeti yönetecek.

Sırbistan parlamentosunun Başkanı Ana Brnabic,"Sırbistan parlamentosu... Başbakanın istifasını kabul etti ve hükümetin yetkisi sona erdi. Yeni hükümetin oluşturulması için son tarih 18 Nisan gece yarısıdır" dedi. Eğer Vucic bu süre içinde yeni bir başbakan adayı belirleyemezse, 45 ila 60 gün içinde erken seçim yapılacak.