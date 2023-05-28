Sırbistan, Macaristan ve Bosna Hersek liderleri Erdoğan'ı tebrik etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre önde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre önde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Sırp lider Vucic, yayımladığı mesajda, Erdoğan'ı tebrik ederek, "Şahsım ve Sırbistan halkı adına yeniden cumhurbaşkanı seçilmenizi gönülden kutlarım. Bu dönemde de ülkenizin gelişimi ve halkınızın iyiliği için çalışacağınıza eminim." ifadelerini kullandı.

Halkın güvenini almanın en büyük sorumluluklardan biri olduğuna işaret eden Vucic, "Türkiye bizim için, sadece ekonomi ve ikili ilişkileri açısından değil, uluslararası anlamda da oldukça önemli bir partner. Mevcut projelerimizin yanı sıra bölgenin güçlenmesini sağlayacak yeni girişimlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için çalışmayı sürdüreceğini vurgulayarak, seçim başarısı nedeniyle bir kez daha kutladığı Erdoğan'a, ülkesini yeniden ziyaret etmesi için davette bulundu.

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'dan tebrik

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, İngilizce ve Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Novak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin istikrarının Avrupa için çok değerli olduğunu ve Ukrayna'da barışa ulaşabilmek için bunun çok önemli rol oynayacağını vurgulayan Novak, "Macaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, ayrıca Türkçe "Tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı" paylaşımında bulundu.

Bosnalı Sırp lider Dodik de tebrik etti

Bosnalı Sırp lider Dodik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ı İngilizce ve Sırpça tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "tarihi zafer" için kutladığını belirten Dodik, paylaşımında, "Seçmen yeniden, sizi liderleri olarak seçti. Seçmenin bu kararı sadece Türkiye için değil dünya için önemlidir. Tebrikler." ifadesine yer verdi.