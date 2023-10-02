Sırbistan Kosova sınırına konuşlandırdığı askeri birliklerin büyük çoğunluğunu geri çekti

Sırbistan, Kuzey Kosova sınırında asker sayısını artırdıktan sonra bir çatışmanın ardından bazı askerleri geri çekti. Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik son dönemde arttı. Kosova'da yaşayan 50,000 Sırp, Priştina'yı tanımıyor ve Belgrad'ı başkent olarak görüyor. Bu çatışma yılların en kötüsüydü ve NATO ek güçler gönderdi.

Sırbistan Genel Kurmay Başkanı General Milan Mojsilovic, yaptığı açıklamada Kuzey Kosova sınırına konuşlanan askeri birliklerin büyük çoğunluğunun geri çekildiğini açıkladı.

24 Eylül'den bu yana Belgrad ile Priştine arasındaki gerilim yükselmişti. O tarihten bu yana, Banjska köyü yakınlarında Kosova polisi, kendilerini Sırp Ortodoks manastırına barikat kurmuş 30 silahlı Sırp ile savaşmıştı. Üç saldırgan ve bir polis memuru ölmüştü.

Bu çatışmalar, çoğunluğu Arnavut olan Kosova'da istikrar konusunda uluslararası endişeyi artırdı. Kosova, 1999 NATO bombardımanı ile Sırp güvenlik güçlerini sürdükten sonra, 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlık ilan etti.

Mojsilovic, "Sırbistan, Kosova sınırına yaklaşık 8.350 asker konuşlandırdı ve şu an için bunu 4.500'e düşürdü" dedi.

Mojsilovic, Kosova sınırında Sırbistan'a ait toprak güvenlik bölgesi içinde bulunan 5 kilometrelik şeritte askeri varlığın "normal duruma döndüğünü" ekledi.

Sırbistan, 22.500 kişilik ordusunun "resmi olarak hazır düzeyini yükseltmediğini" belirtti.

30 Eylül'de Kosova, Sırbistan'ı sınır boyunca asker sayısını azaltmaya çağırdı. 29 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri, Sırp askeri konuşlanmasını izlediğini ve bu durumu istikrarsızlık olarak tanımladı.

Kuzey Kosova'da yaşayan 50.000 Sırp, Priştina'nın kurumlarını tanımıyor ve başkent olarak Belgrad'ı görüyor. Onlar sık sık Kosova polisi ve uluslararası barış gücüyle çatışmışlardır, ancak Pazar günkü şiddet yılların en kötüsüydü.

29 Eylül'de NATO, hala Kosova'da 4.500 askeri bulundurduğunu ve "mevcut durumu ele almak için ek güçleri yetkilendirdiğini" açıkladı.