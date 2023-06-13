Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde Sırp Milun Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kuzey Mitrovica'da, 29 Mayıs'ta NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerine yönelik saldırıyı düzenleyenlerden olduğu gerekçesiyle Milenkovic'in gözaltına alınmasının ardından Sırp yetkililer, açıklama yaptı.

Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde Sırp Milun Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kuzey Mitrovica'da, 29 Mayıs'ta NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerine yönelik saldırıyı düzenleyenlerden olduğu gerekçesiyle Milenkovic'in gözaltına alınmasının ardından Sırp yetkililer, açıklama yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'li senatörler Chris Murphy, Jeanne Shaheen ve Pete Ricketts ile telefonda görüşerek, senatörleri Kosova'nın kuzeyindeki son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Vucic, senatörlere bugünkü gözaltının Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından uygulanan "provokasyon ve zulmün" bir parçası olduğunu dile getirerek, "Kurti, Avrupa'nın kalbinde savaş çıkarmaya çalışıyor. Sırbistan, barışın korunması için elinden geleni yapıyor ancak bizler sürgün ve işkenceye maruz kalan Kosovalı Sırpları da korumak durumundayız." ifadesini kullandı.

Sırbistan'dan "Milenkovic suçsuz" açıklaması

Başbakan Ana Brnabic de Kurti'nin bugünkü yeni provokasyon ve şiddet dalgasıyla Brüksel ve Ohri anlaşmalarındaki sorumluluklarından kaçmaya çalıştığını savunarak, Kurti'nin, Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını istemediğini aktardı.

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic ise Kurti'nin savaş istediğini iddia ederek, "Kurti'nin şahsi isteği üzerine Milenkovic gözaltına alındı. Kendisi bulunduğu berberde, etrafı 8 zırhlı araçla sarılarak götürüldü. Polisler, orada bulunan yayalara bile silah doğrulttu." diye konuştu.

Milenkovic'in suçlu olmadığını söyleyen Petkovic, "Tek bir suç dosyası yok. Kendisi tanınmış bir sporcudur." dedi.

Bu arada Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, sosyal medya hesabından "Kosova polisi, bugün 'Sivil Savunma' adlı suç örgütünün liderlerinden biri ve yıllardır vatandaşlarımıza terör estiren, Kosova polisi üyelerine ve Cumhuriyet kurumlarına saldıran suç çetelerinin lideri Milenkovic'i gözaltına aldı. Aynı kişi, Zveçan'da KFOR güçlerine ve Kosova polisine yönelik saldırıların da ana organizatörüydü." paylaşımında bulunmuştu.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini duyurmuştu.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.