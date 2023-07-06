Sırbistan, Kosova'daki Gerginlik Nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni Acil Toplantıya Çağırıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlik nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep edeceğini açıkladı. Vucic, Kosova yönetiminin Sırplara uyguladığı etnik temizliği ve silah kaçakçılığı iddialarını da gündeme getirdi. Sırbistan, diyaloğun devamı için hazır olduğunu belirtirken, silah ihracatını yasaklama kararını da gelecek hafta imzalamayı planlıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlik nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep edeceğini söyledi.

Vucic, Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüşmesinin ardından, Kosova'nın kuzeyinde bir ayı aşkın süredir devam eden gerginliğe ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AB'nin, gerginliğin düşürülmesini istediğini aktaran Vucic, " Sırbistan, ondan istenilen her şeyi yerine getirdi. Gerginlik düşmüyor çünkü Priştine yönetimi bunu istemiyor. Ülkemiz bugün oldukça zor bir durumda. Kosovalı Sırplara uygulanan sessiz bir etnik temizlik var." dedi.

Vucic, Kosova yönetimince uygulanan etnik temizliğin planlı olduğunu belirterek Kosova polisinin de Sırpları korkutmaya çalıştığını ifade etti.

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns'ın, Sırbistan'dan Kosova'ya silah kaçakçılığı yapıldığı ve Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) alanlarının Sırplarca silah depolamak için kullanıldığı iddiasına değinen Vucic, şunları kaydetti:

"Bu, doğrudan kiliseye yapılmış bir saldırıdır. Merak etmeyin hanımefendi, biz de sizi soruşturuyoruz, neden böyle şeyler yaptığınızı bilmek istiyoruz. İngiltere hükümeti, buna bir tepki göstermiyorsa biz göstermek zorundayız."

Vucic, AB ve ABD'li yetkililere seslenip, taleplerinin yerine gelmediğini vurgulayarak "Sırp Belediyeler Birliği konusunda üzerimize düşeni yaptık ama süreçle ilgili ciddi adım atılmadı. Gözaltına alınan Kosovalı Sırpların serbest bırakılmasını da bekliyoruz." diye konuştu.

Sırbistan'ın diyaloğun devamı için hazır olduğuna işaret eden Vucic, "NATO Genel Sekreteri'nden acil bir görüşme talep edeceğim ve Sırbistan, tarihinde ilk defa Kosova'nın kuzeyinde yaşananlar nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep edecek." ifadesini kullandı.

Vucic, Sırbistan'dan silah ihracatını yasaklayan kararı da gelecek hafta imzalamayı planladığını kaydetti.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik devam ediyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi " Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına almış, Sırbistan bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Zaman zaman karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu belirtiliyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulunmasına çalışılıyor.