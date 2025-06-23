Sırbistan, İsrail'e Mühimmat Satışını Durdurdu

SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail'e mühimmat satışının durdurulduğunu açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da Sırbistan Genelkurmay Başkanlığı genişletilmiş kurul toplantısı sonrası açıklama yaptı. Vucic, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e mühimmat sattıklarını gizlemediklerini, eleştirilmesine rağmen İsrail'e destek vermekte kararlı olduğunu vurgulayarak, İran ile çatışan İsrail'e mühimmat satışını durdurduklarını bildirdi.

Orta Doğu'da barış istediklerini kaydeden Vucic, "Hem İsrail hem de İran bizim dost ülkelerimizdir. Yahudiler burada her zaman saygı görmüştür. Her iki halk da bizim dostumuzdur" dedi.

Vucic, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ilişkin, "Uluslararası hukuk açıkça çiğnendi. Artık ne adalet ne de kurallar var. Batı, Rusya'ya ya da başka birine toprak bütünlüğü konusunda nasıl ders verecek? Herkes bu kuralları çiğnedi. Dünya tam anlamıyla kaosa sürükleniyor. Artık herkesin herkese saldırma hakkı varmış gibi davranılıyor" ifadelerini kullandı.