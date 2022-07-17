Sırbistan'dan Yunanistan'da düşen kargo uçağına ilişkin açıklama - Haberler

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Sırbistan'dan Yunanistan'da düşen kargo uçağına ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Sırbistan'dan Yunanistan'da düşen kargo uçağına ilişkin açıklama

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç, Ukraynalı bir şirkete ait olan ve Yunanistan'da düşen kargo uçağına ilişkin açıklama yaptı.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç, Ukraynalı bir şirkete ait olan ve Yunanistan'da düşen kargo uçağına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stefanoviç, uçağın Sırbistan'ın Niş kentindeki havalimanından kalkış yaptığını belirterek, "Yunanistan'da düşen Ukraynalı bir şirkete ait AN-12 uçağı, Niş havaalanından kalkış yaptı. Uçak, Sırp savunma sanayisi sevkiyatını Bangladeş'e taşıyordu" dedi.

12 TON TEHLİKELİ MADDE TAŞIYORDU

Yunan medyası, uçakta 8 kişinin bulunduğunu ve çoğunluğu patlayıcı olmak üzere 12 ton tehlikeli madde taşıdığını yazdı. Ekahimerini'nin haberine göre, AN-12 tipi uçağın pilotu, motorlardan birinde teknik bir arıza olduğuna dair yetkililere çağrıda bulundu. Pilotun daha sonra acil iniş yapmak için Kavala'daki havalimanına yöneldiği ancak uçağın havalimanın 40 kilometre batısında düştüğü aktarıldı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Başbakan Yardımcısı Yunanistan Sırbistan Dünya Haberler

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