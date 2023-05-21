Sırbistan'da Türk vatandaşları oy kullanmak için sandık başına gitti
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Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçimin ilk turunda Sırbistan'daki kayıtlı seçmenden yüzde 50'si oyunu kullanmıştı. Yurt dışı oylar, yüksek güvenlik altında Ankara'ya ulaştırılacak.
Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Novi Pazar Başkonsolosluğunda yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Sırbistan'da oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erecek.
Seçimin ilk turunda Sırbistan'daki kayıtlı seçmenden yüzde 50'si oyunu kullanmıştı.
Yurt dışı oylar, yüksek güvenlik altında Ankara'ya ulaştırılacak
Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye ulaştırılacak.
Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.
Oylar, Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.
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