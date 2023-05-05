Sırbistan'da silahlı saldırı sonrası 8 kişi hayatını kaybetti

Sırbistan'da okula yapılan silahlı saldırının ardından bir saldırganın bir yerleşim yerine ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Sırbistan'da Çarşamba günü okula yapılan toplu silahlı saldırı sonrasında dün gece bir saldırgan (21), silahla bir yerleşim yerine ateş açarak 8 kişiyi öldürdü, 14 kişiyi yaraladı. Sırbistan İçişleri Bakanlığı, bugün saldırı sonrasında kaçan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Çarşamba günü bir ilkokula yapılan toplu silahlı saldırıda 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dün erkek bir saldırgan, başkentin güneyindeki küçük bir yerleşim yerinde hareket eden bir araçtan halkın üstüne ateş açtı. Olayda 8 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi yaralandı. Yerel basın saldırganın otomatik bir silah kullandığını belirtti.Sırbistan İçişleri Bakanlığı bugün açıklama yaparak olay sonrasında kaçan şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada "8 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaralayan zanlı gözaltında. İçişleri Bakanlığı güçleri, kapsamlı aramaların ardından U. B.'yi (2002 doğumlu) Kragujevac civarında gözaltına aldı" ifadelerini kullandı. Yaralıların hastanede tedavi gördüğü belirtildi.