Sırbistan'da Şiddete Karşı Gösteriler Devam Ediyor

Sırbistan'da mayısta yaşanan silahlı saldırıların ardından belirli aralıklarla "Sırbistan şiddete karşı" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 6'ncısı yapıldı.

Başkent Belgrad'da, muhalefet partilerinin organizasyonunda düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılırken, protestocular Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in istifasını talep etti.

Sırp oyuncu Jelisaveta Seka Sablic, şiddete karşı olduğu için gösterilere katıldığını ifade etti.

Diğer bir oyuncu Hadzi Nenad Maricic de "Tüm çocuklar güvenle büyüsün ve hiçbir anne baba bir daha çocuğunu korkuyla okula göndermesin diye şiddetle mücadelede etmek için araya geldik." diye konuştu.

Meclis binası önünde toplanan kalabalık, konuşmaların ardından Belgrad sokaklarında yürüdü. "Sırbistan şiddete karşı" yazılı dövizler taşıyan ve "Uyan Sırbistan" sloganları atan göstericiler, "taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda gösterilerin yeni bir şekil alacağını" dile getirdi.

Göstericiler, şiddete teşvikin durdurulması, şiddet içerikli programların yayından kaldırılması, Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) yönetimi ve ülkede hangi kanalların yayın yapacağını belirleyen Denetleme Kurulunun, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in de istifasını içeren taleplerini yineledi.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi ölmüş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine binlerce kişinin katılımıyla 10, 12, 19, 27 Mayıs'ta ve 3 Haziran'da gösteriler düzenlenmişti.