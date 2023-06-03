Sırbistan'da Şiddet Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da mayıs ayında yaşanan silahlı saldırıların ardından belirli aralıklarla "Sırbistan şiddete karşı" sloganıyla düzenlenen gösterilerin bugün 5'incisi yapıldı.

Başkent Belgrad'da, muhalefet partilerinin organizasyonunda düzenlenen gösteriye, binlerce kişi katılırken, göstericiler, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "gitmesini" talep etti.

Gösteriye katılan Sırp oyuncu Svetlana Bojkovic, "eğitimsiz ve beceriksiz" insanların önemli mevkilerde görev yaptığını söyleyerek, bir toplumun temelini oluşturan eğitim ve kültürün ülkede kesintiye uğradığını savundu.

Bir diğer oyuncu Dragan Bjelogric, Sırbistan'ın yaşanan silahlı saldırılarda hayatını kaybedenleri asla unutmayacağını ifade etti.

Meclis binası önünde toplanan kalabalık, yapılan konuşmaların ardından Belgrad sokaklarında yürüdü. Şiddet karşıtı yazıların olduğu dövizler taşıyan kalabalık, Vucic'in ofisinin bulunduğu bina önünde kurulan stantlara taleplerini yazdı.

Göstericiler, açık alanda şiddete teşvikin durdurulması, şiddet içerikli programların yayından kaldırılması, Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) yönetimi ve Sırbistan'da hangi kanalların yayın yapacağını belirleyen Denetleme Kurulunun, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in de istifasını içeren taleplerini yineledi.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi ölmüş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine binlerce kişinin katılımıyla 10, 12, 19 ve 27 Mayıs'ta gösteriler düzenlenmişti.