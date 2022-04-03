Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimi başladı - Haberler

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Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimi başladı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimi başladı

Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, yerel saatle 07.00'da başladı.

Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, yerel saatle 07.00'da başladı. Oy verme işlemi, yerel saatle 20.00'da sona erecek.

Ülkede yerel saatle 09.00 itibarıyla toplam 6 milyon 500 bin seçmenin yüzde 5.1'inin oy kullandığı belirtildi. Bugün başlayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8 aday yarışıyor. Sırbistan'ın mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçimin favorisi olarak görülürken, Vucic'in ardından ikinci sırada Eski Genelkurmay Başkanı Zdravko Ponos'un geleceği öngörülüyor. Sırbistan'da kurulan seçim gözlemleme kuruluşu CRTA, 34 ülkede 77 oy verme merkezinin kurulduğunu duyurdu.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Parlamento, Sırbistan, Dünya, Haberler

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