Sırbistan'da Gösteriler Devam Ediyor

Mayıs ayında yaşanan silahlı saldırıların ardından "Sırbistan şiddete karşı" sloganıyla düzenlenen gösteriler, binlerce kişinin katılımıyla 8'inci kez başkent Belgrad ile Niş ve Novi Sad kentlerinde gerçekleştirildi. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in istifa etmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Sırbistan'da mayısta yaşanan silahlı saldırıların ardından belirli aralıklarla "Sırbistan şiddete karşı" sloganıyla düzenlenen gösteriler devam ederken, binlerce kişi 8'inci kez başkent Belgrad ile Niş ve Novi Sad kentlerinde toplandı.

Farklı kentlerdeki gösterilerde toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in istifa etmesi yönündeki taleplerini yineledi. Göstericilerin birçok yolu kapatması nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Novi Sad'daki gösteride konuşan akademisyen Cedomir Cupic, şiddete, ancak hep birlikte karşı gelinebileceğini söyleyerek, Sırbistan'da düzenlenen bu gösterilerin zayıfları ayağa kaldırmak ve korkuları olanlara yalnız olmadıklarını göstermek adına önem taşıdığını belirtti.

Göstericiler ellerinde "Vucic git", "Ailemiz için" ve "Gösteriler bir sınavdır" yazılı dövizler de taşıdı.

Ülke genelindeki şehirlerde göstericiler, şiddete teşvikin durdurulması, şiddet içerikli programların yayından kaldırılması, Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) yönetimi ile ülkede hangi kanalların yayın yapacağını belirleyen Denetleme Kurulunun, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in de istifasını içeren taleplerini bir kez daha yineledi.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı.

Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10 Mayıs itibarıyla belirli aralıklarla 7 kez gösteri düzenlenmişti.