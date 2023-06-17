Sırbistan'da Gösteriler: Cumhurbaşkanı İstifasını Talep Ediyorlar

Sırbistan'da mayısta yaşanan silahlı saldırıların ardından belirli aralıklarla "Sırbistan şiddete karşı" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 7'ncisi, başkent Belgrad'ın yanı sıra bu kez ülke genelindeki birçok şehirde gerçekleştirildi.

Belgrad başta olmak üzere ülkenin diğer büyükşehirleri Novi Sad, Niş ve Kragujevac'da toplanan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in istifasını talep etti.

Başkentte meclis binası önünde toplanan kalabalık, şehrin sokaklarında ilerleyerek, trafikte aksamalara neden oldu.

Novi Sad'da da Sırp Ulusal Tiyatro binası önünde toplanan göstericiler, "Her şey durmalı" yazılı dövizler taşırken, taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

"Birlikte" Hareketi Genel Sekreteri Mladen Cvijetic, değişimde vatandaşların önemli rol oynadığını söyledi.

Niş şehrinde toplanan kalabalık ise hükümetten memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Ülke genelindeki şehirlerde göstericiler, şiddete teşvikin durdurulması, şiddet içerikli programların yayından kaldırılması, Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) yönetimi ile ülkede hangi kanalların yayın yapacağını belirleyen Denetleme Kurulunun, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in de istifasını içeren taleplerini yineledi.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10 Mayıs itibarıyla belirli aralıklarla 6 kez gösteri düzenlenmişti.