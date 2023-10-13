Sırbistan'da Filistin'e Destek Gösterisi

NOVİ Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Sırp-Arap Dostluğu Derneği, Novi Sad Özgürlük Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Filistin ve Sırbistan bayrağı taşıyan göstericiler, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi.

Sırp vatandaşları ile Sırbistan'daki Filistinlilerin katıldığı gösteride, "Özgür Filistin" sloganları atılırken "Barış, Bağımsızlık, Demokrasi" yazılı dövizler taşındı.

Dernek Başkanı Filistin asıllı Tareg Al-Fara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün barışı desteklemek ve tüm özgür dünyayı yanımızda olmaya çağırmak için yola çıktık. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz, sivillerin korunmasını ve her iki tarafta da ölen masum insanların kurtarılmasını istiyoruz. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz, Filistin topraklarında ölen masum insanlara dikkati çekmek ve bu şiddetin durdurulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sırbistan Vojvodina Müftüsü Muhamed Ziljkic, "Kardeşlerimize tüm içtenliğimle, tüm yüreğimle destek olmak, onların acılarını, ıstıraplarını, onlarca yıldır yaşadıklarını anladığımı dile getirmek için geldim." dedi.

Ziljkic ayrıca kim olursa olsun insanların hayatlarını kaybetmesine karşı olduklarını dile getirdi.

Gösteri olaysız sona erdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.