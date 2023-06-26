Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya'daki Olayları Değerlendirdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'da meydana gelen olayları bir darbe girişimi olarak değerlendirdi ve Türkiye, Rusya, Amerika ya da başka bir ülkede desteklemediklerini belirtti. Vucic, Wagner grubunun isyanının bir silahlı isyan olduğunu ve kan dökülmeden sona ermediğini vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Wagner grubunun Rusya'daki isyanının bir 'silahlı isyan' olduğunu, dolayısıyla darbe girişimi olarak değerlendirilebileceğini vurguladı. Sırbistan merkezli TV Pink'e verdiği röportajda Wagner'in isyanına ilişkin açıklama yapan Vucic, "Çünkü bu askeri yollarla, silahlı yollarla ve orduyu kullanarak yapılan bir darbe anlamına geliyor. Bunu ne Türkiye'de ne de Rusya'da desteklemedik, Amerika'da ya da başka bir ülkede de desteklemeyiz. Bunlar izin veremeyeceğiniz şeyler. Bu hem Ukrayna'daki savaş alanındaki durum hem de iç siyasi durum için sonuçlar doğuracak bir olay. Dağ fare doğurdu diyenlerin aksine ben bunun derin ve ciddi sonuçları olacağına inanıyorum" dedi.

Wagner'in isyanının kan dökülmeden sonuçlandığı yaklaşımının bir yanılgı olduğunu vurgulayan Vucic, "Her şeyin kan dökülmeden sona erdiği doğru değil, çünkü olaylar Rus ordusunun düşürülen helikopterleri ile sona erdi. Putin'in sert ve güçlü tepkisi sayesinde her şey bitti. Bunun büyük sonuçları olacak. Ancak şimdi Rusya Savunma Bakanlığı'nın içinde bulunduğu durum kolay değil. Putin'in özellikle zor bir görevi olacak. Ordusunun motivasyonunu yükseltmek ve çok sayıda Wagner üyesinin güvenini yeniden kazanması gerekiyor" diye konuştu.