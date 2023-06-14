Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Quint ülkelerinin Belgrad Büyükelçileri ve AB Delegasyonu Başkanı ile yaptığı görüşmeye dair açıklama yapmayacağını duyurdu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Quint ülkelerinin (ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya) Belgrad Büyükelçileri ve Avrupa Birliği (AB) Sırbistan Delegasyonu Başkanı Emanuele Giaufret ile bir araya geldiği görüşmeye yönelik açıklama yapmama kararı aldığını duyurdu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Quint ülkelerinin (ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya) Belgrad Büyükelçileri ve Avrupa Birliği (AB) Sırbistan Delegasyonu Başkanı Emanuele Giaufret ile bir araya geldiği görüşmeye yönelik açıklama yapmama kararı aldığını duyurdu.

Vucic, Büyükelçiler ve AB Sırbistan Delegasyonu Başkanı Giaufret ile Kosova'nın kuzeyinde devam eden gerginliği değerlendirmek için başkent Belgrad'da yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sırp lider, paylaşımında, "Büyükelçiler ve AB Sırbistan Delegasyonu Başkanı ile yaptığım görüşme hakkında tek kelime etmeme kararı aldım. Bence böylesi herkes için daha iyi." ifadesini kullandı.

Bu arada, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla dün, sosyal medya hesabından "Kosova polisi, bugün 'Sivil Savunma' adlı suç örgütünün liderlerinden biri ve yıllardır vatandaşlarımıza terör estiren, Kosova polisi üyelerine ve Cumhuriyet kurumlarına saldıran suç çetelerinin lideri Milun Milenkovic'i gözaltına aldı. Aynı kişi, Zveçan'da NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) güçlerine ve Kosova polisine yönelik saldırıların da ana organizatörüydü." paylaşımında bulunmuştu.

Vucic ise ABD'li senatörler Chris Murphy, Jeanne Shaheen ve Pete Ricketts ile yaptığı telefon görüşmesinde, Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "(Kosova Başbakanı Albin) Kurti, Avrupa'nın kalbinde savaş çıkarmaya çalışıyor. Sırbistan, barışın korunması için elinden geleni yapıyor ancak bizler sürgün ve işkenceye maruz kalan Kosovalı Sırpları da korumak durumundayız." ifadelerini kullanmıştı.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini duyurmuştu.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.