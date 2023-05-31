Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: NATO ile ilişkilerimiz iyi devam edecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle bu zamana kadar oldukça iyi ilişkilerinin bulunduğunu, bundan sonra da ilişkilerin bu yönde ilerleyeceğinden emin olduğunu söyledi. Vucic, son günlerde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle bu zamana kadar oldukça iyi ilişkilerinin bulunduğunu, bundan sonra da ilişkilerin bu yönde ilerleyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Vucic, CNN televizyonuna verdiği röportajda, son günlerde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kosovalı Sırplara durumu yatıştırmaları ve barış çağrısında bulunan Vucic, "Sırp tarafı, 2013'te imzalanan Brüksel Antlaşması'nın tüm gerekliliklerini yerine getirdi. Kosova ise tek sorumluluğu olan 'Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması' maddesini hayata geçirmedi." dedi.

Vucic, Kosovalı Sırpların tek isteğinin, kendileri ve aileleri için güvenlik olduğunu vurguladı. Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun yaşadığı belediyelerde 23 Nisan'da yapılan yerel seçime katılımın yüzde 3 olduğunu aktaran Vucic, bu yüzden seçimlerin "geçersiz" olduğunu savundu.

Kosovalı Sırpların seçimleri boykot ettiğini anımsatan Vucic, "Siz hiç katılımın bu kadar düşük olduğu bir seçimin geçerli olduğunu gördünüz mü?" değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin ABD ve Fransa tarafından gelen açıklamalardan memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, "Bütün antlaşmalara saygı duyduk. Bir tane askerimiz Kosova'ya girmedi. Bu zamana kadar NATO'nun Kosova'daki birlikleriyle son derece iyi ve profesyonel bir ilişkimiz vardı. Bundan sonra da ilişkimizin bu çerçevede yürüyeceğine eminim." diye konuştu.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.