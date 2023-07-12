Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İsrail ile ilişkilerin güçlenmesini istiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail ile karşılıklı ilişkilerin ve anlayışın güçlenmesini istediklerini belirtti. Vucic, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile yaptığı görüşmede siyasi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına neler yapılabileceğini konuştu. Sırbistan, özellikle ekonomi alanında işbirliği yapmak istiyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İsrail ile karşılıklı ilişkilerin ve anlayışın güçlenmesini istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Vucic, başkent Belgrad'da temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etti.

Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cohen ile siyasi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına neler yapılabileceğini görüştüklerini kaydetti.

Sırbistan'ın karşılıklı anlayışın güçlenmesi için istekli olduğunu aktaran Vucic, "Her alanda, özellikle de ekonomi alanında işbirliği yapmak isteriz." ifadelerine yer verdi.