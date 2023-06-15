Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Her ne pahasına olursa olsun barışı korumaya çalışıyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, barışı korumak istediklerini ancak karşılarında barışı istemeyenlerin bulunduğunu söyledi. Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile Belgrad'da bir araya gelen Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki durumu değerlendirdiklerini aktardı. Kosova-Sırbistan arasındaki gerginlik devam ediyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, her ne pahasına olursa olsun barışı korumak istediklerini ancak karşılarında barışı istemeyenlerin bulunduğunu söyledi.

Vucic, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile başkent Belgrad'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vucic, Pirc Musar ile Kosova'nın kuzeyindeki durumu değerlendirdiklerini aktardı.

Vucic, "Durum bizim için çok zor ancak her ne pahasına olursa olsun barışı korumaya çalışıyoruz ama karşımızda her ne pahasına olursa olsun barış istemeyen insanlar var. Umarım Avrupa Birliği (AB) ve ABD, mantıksızca hareket edenlere akıl yürüttürecek güce sahip olur." dedi.

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın Belgrad büyükelçileri ve AB Sırbistan Delegasyonu Başkanı Emanuele Giaufret ile görüştüğünü anlatan Vucic, "Sırbistan topraklarında tepeden tırnağa silahlı üç kişinin ( Kosova Polisi) tutuklanması gibi tüm önemli meseleler hakkında konuştuk. Siyasi ilişkileri yumuşatmak için görüştük ve bunda başarılı olup olmayacağımız Sırbistan'a bağlı değil çünkü Sırbistan, bu ilişkileri tırmandırmak için hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

"Slovenya, Sırbistan'a AB yolunda destek vermeye devam edecek"

Slovenya Cumhurbaşkanı Pirc Musar da Kosova'nın Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasında üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade ederek, "Slovenya, Sırbistan'a AB yolunda destek vermeye devam edecek." dedi.

Pirc Musar, "Slovenya, bölgeye yardıma devam edecek çünkü AB yolu doğru yol ve Sırbistan'ın ekonomik işbirliğinin çoğu AB ülkeleriyle gerçekleşiyor. Diyalog, çözüme giden tek gerçek yoldur. Batı Balkanlar'da çatışma istemiyoruz, bence planlanan yol AB'ye yaklaşmak olmalıdır." diye konuştu.

Belgrad-Priştine ilişkilerinin tüm bölge için büyük önem ifade ettiğini belirten Pirc Musar, gerginliğin yatıştırılması amacıyla hep birlikte hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Kosova-Sırbistan arasında devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova polisi, 13 Haziran'da KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosova polisi mensubu olduğu belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülke sınır bölgesinde gözaltına alırken Kosova, polis memurlarının Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

Sırbistan ise Milenkovic'in gözaltına alınmasına tepki göstermiş, Sırp lider Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin savaş çıkarmak istediğini iddia etmişti.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.