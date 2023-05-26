Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e destek mitingi düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen silahlı saldırılar nedeniyle hükümet karşıtları tarafından protesto edilen Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic için düzenlenen destek mitinginde halka seslenen Vucic, "Sırbistan için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen silahlı saldırılar nedeniyle hükümet karşıtları tarafından protesto edilen Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic için düzenlenen destek mitinginde halka seslenen Vucic, "Sırbistan için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da art arda gerçekleştirilen silahlı saldırılar nedeniyle hükümet karşıtları tarafından protesto edilen edilen Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e destek mitingi düzenlendi. "Umudumuz Sırbistan" başlıklı mitinge yoğun ilgi gösteren Sırbistanlılar ülkenin dört bir yanından otobüsle Belgrad'a gelerek, şiddetli yağışa rağmen Sırbistan Parlamentosu önünde Vucic'i destekledi.

Mitingde kalabalığa seslenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, silahlı saldırılarla yaşanan trajediyi istismar eden politikacıların tek amacının kendisini ve Sırbistan hükümetini devirmek olduğunu söyledi. Ülkede barışın devam edeceği her saniye için mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen Sırp lider, Kosovalı Sırplara yapılacak saldırıları görmezden gelmeyeceklerini ifade ederek Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlik nedeniyle mitingin ardından Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı.

Vucic, parti liderliğinden çekilecek

Ülkesine ve halkına özverili bir şekilde hizmet ettiğini ve 11 yıl boyunca Sırp İlerleme Partisi'ne (SNS) liderlik ettiğini söyleyen Vucic, yarından itibaren parti liderliğinden ayrılacağını duyurdu. Parti liderliğini devredecek olmasına rağmen SNS'nin üyesi olarak kalmaya devam edeceğini, muhtemelen hayatı boyunca bu boyutta bir kalabalığa seslenemeyeceğini söyleyen Vucic, "Endişelenmeyin, hiçbir yere gitmiyorum. Sırbistan için mücadele etmeye devam edeceğim, ülkenin kaderini etkileyecek 2,3 yıllık zorlu dönemde Sırbistan için mücadele etmek amacıyla partiler üstü bir halk hareketi kuracağım" ifadelerini kullandı.

Dacic: "Vucic'ten vazgeçmeyeceğiz"

Mitingde konuşan Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, son dönemde meydana gelen toplu saldırıların siyasi amaçlara alet edildiğini söyleyerek muhalefetin sokak gösterileriyle iktidarı ele geçirmesine izin vermeyeceklerini ve Cumhurbaşkanı Vucic'ten vazgeçmeyeceklerini söyledi. Mitingde Bosna Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin lideri Milorad Dodik de kalabalığa seslendi. Sırbistan'ın istikrarlı ve güçlü olmasını istediklerini ve bunun için Vucic'i desteklediklerini söyleyen Dodik, "Vucic'ten vazgeçmeyeceğiz, yaşasın Sırbistan, yaşasın Sırp Cumhuriyeti, yaşasın Rusya" sloganlarını attı.

Macaristan'dan destek

Mitinge destek veren Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da Sırpça gerçekleştirdiği konuşmasında Sırbistan ve Macaristan'ın iki kardeş ülke olmasını Vucic'e borçlu olduklarını söyledi. Sırbistan ve Macaristan'ın benzer imtihanlardan geçtiklerine ve iki ülkenin de uluslararası toplumdan baskı gördüklerine dikkat çeken Szijjarto, "Sırbistan ve Macaristan, kendilerine dikte edileni takip etmedikleri için saldırıya uğruyor. Saldırılar gelecekte de durmayacak. Biz Macarlar ve Sırplar, kendi milli yolumuzu takip ettiğimiz ve başarılı olduğumuz için saldırıya uğruyoruz. Fakat biz güçlü bir Sırbistan ve güçlü bir Macaristan inşa etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanınıza yardımcı ve destek olmaya devam ediniz" dedi.

Sırbistan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından başlayan hükümet karşıtı protestolar, yarın da devam edecek.

Belgrad'taki silahlı saldırılar

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 3 Mayıs'ta 13 yaşındaki bir öğrenci, babasının silahıyla öğrenim gördüğü okuldaki 8 öğrenci ve 1 okul görevlisini öldürmüş, saldırı nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Olayın ertesi günü Belgrad'ın 50 kilometre güneyinde yer alan Mladenovac'ta bir kişinin hareket halindeki aracından ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. - BELGRAD