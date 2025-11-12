Haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Avrupa'nın Rusya ile Olacak Çatışmaya Hazırlandığını Belirtti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa ülkelerinin Rusya ile olası bir askeri çatışmaya hazırlandığını ifade ederek, Sırbistan'ın bu durumda iki ateş arasında kaldığını söyledi.

(ANKARA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa ülkelerinin Rusya ile olası bir askeri çatışmaya hazırlandığına inandığını belirterek, Batılı ülkeler ile Rusya'nın izlediği çelişkili hedeflerin ortasında Sırbistan'ın "iki ateş arasında kaldığını" söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, katıldığı bir yayında, "Avrupa'nın Rusya ile potansiyel bir savaş için hazırlık yaptığına inandığını" dile getirdi. Vucic, Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon'un "Fransız ordusunun üç ila dört yıl içinde Rusya ile bir çatışmaya hazır olması gerektiği" yönündeki açıklamalarını yorumladı.

Vucic, "Gerçekleri analiz ettiğimde, Avrupa ile Rusya arasında bir savaşın giderek daha belirgin hale geldiği sonucuna varıyorum. Bu boş bir laf değil; herkes buna hazırlanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Vucic ayrıca, Batılı ülkeler ile Rusya'nın izlediği çelişkili hedeflerin ortasında Sırbistan'ın "iki ateş arasında kaldığını" ifade ederek,  "Sırbistan'ın öz savunma amacıyla silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye devam etmesi gerektiğinin" altını çizdi.

