Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB ve ABD temsilcileriyle görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği'nin (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile bir araya geldi. Lajcak ve Escobar'ı Belgrad'da kabul eden Vucic, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği'nin (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile bir araya geldi.

Lajcak ve Escobar'ı Belgrad'da kabul eden Vucic, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vucic, paylaşımında, " Sırbistan, ilk günden itibaren tüm bölgenin istikrarının korunması süreçlerinde yapıcı, tutarlı ve güvenilir bir ortak olmuştur." ifadelerine yer verdi.

"Kosova'nın sorumluluklarını yerine getirmesinin zamanının geldiğini" ifade eden Vucic, Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının gerekliliğine işaret etti.

Vucic, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun Priştine üzerinde en büyük etkiye sahip olan kesiminin, Priştine'nin on yıldan fazla süre önce kabul ettiği ve imzaladığı yükümlülüklerin nihai olarak gerçekleştirilmesine yol açabilecek mekanizmalara da sahip olduğuna inanmak istiyorum."

Öte yandan, Lajcak ve Escobar bugün Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile de Priştine'de görüşmüştü.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.