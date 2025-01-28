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Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Protestolar Sonucu İstifa Etti

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Protestolar Sonucu İstifa Etti
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Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, ülke genelinde gerçekleşen protestolar sonucunda istifa ettiğini duyurdu. İstifanın nedeni, Novi Sad kentindeki bir tren istasyonunda yaşanan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza oldu. Bu olayın ardından Belgrad'da hükümet karşıtı protestolar düzenlenmeye başlandı.

IRBİSTAN Başbakanı Milos Vucevic istifa ettiğini açıkladı.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası ülke genelinde yapılan protestolar nedeniyle istifa etti.

Kasım ayında Sırbistan'ın en büyük ikinci şehri Novi Sad'daki bir tren istasyonunun çatısının çökerek 15 kişinin ölümüne yol açmasından bu yana Belgrad'da her gün hükümet karşıtı protestolar yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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