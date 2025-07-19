Şiraz'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 27 Yaralı
İran'ın Şiraz kentinde meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Olay yerine 11 ambulans sevk edildi.
İRAN'ın Şiraz kentinde meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Fars eyaletinin başkenti Şiraz'ın güneyinde, otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olay yerine 11 ambulansın sevk edildiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya