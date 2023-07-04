ŞİÖ Zirvesinde Hindistan ve Çin Açıklamalar Yaptı

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) bu yıl Hindistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen zirvesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping açıklamalar yaptı. Zirvenin gündeminde terörizm, bölgesel güvenlik ve refah konuları yer aldı. Modi, ŞİÖ'yü bir 'aile' olarak nitelendirerek örgütün vizyonunu açıkladı. Cinping ise üyelerin dayanışma ve karşılıklı güveni vurguladı.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) bu yıl Hindistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen zirvesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping açıklamalar yaptı.

India Tv News'in haberine göre, ŞİÖ zirvesinin gündeminde terörizm, bölgesel güvenlik ve refah konuları yer alıyor.

ŞİÖ'yü bir "aile" olarak niteleyen Modi, örgütün vizyonunun "güvenlik, ekonomik kalkınma, bağlantısallık, birlik, egemenliğe saygı, bölgesel bütünlük, çevrenin korunması" olduğu söyledi.

Modi, "Geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde ŞİÖ, tüm Avrasya bölgesinde barış, refah ve kalkınma için önemli bir platform olmuştur. Hindistan'ın Avrasya'yla olan binlerce yıllık kültürel ve insanlar arası bağları, ortak mirasımızın canlı bir kanıtıdır." dedi.

Terörle mücadelenin önemine de değinen Modi, bazı ülkelerin "sınır ötesi terörizmi kendi politikaları için kullandığını ve teröristlere sığınak sağladığını" iddia etti.

Modi, ŞİÖ üyelerine söz konusu durumu "kınama" çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Cinping "dayanışmaya" dikkati çekti

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zirvede yaptığı açıklamada, örgütün üyelerinin dayanışma ve karşılıklı güveni güçlendirmesine işaret etti.

Üyelerin dayanışması ve karşılıklı güveniyle bölgesel barış ortamı oluşturulmasının gerekliliğinden bahseden Şi, ekonomik iyileşmenin hızlanması için üye ülkeler arasında "pragmatik işbirliğinin" önemine değindi.

Şi barış, kalkınma ve işbirliği trendinin geçmişten bu yana sürdüğünü ve devam edeceğini belirtti.

Şanghay İşbirliği Örgütü

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak "Şanghay Beşlisi" adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulmuştu.

Özbekistan'ın 2001'de katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı "Şangay İşbirliği Örgütü" olarak değiştirilmişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edilmişti.