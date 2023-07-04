ŞİÖ Zirvesi'nde Yeni Delhi Deklarasyonu Kabul Edildi

ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi'nde kabul edilen Yeni Delhi Deklarasyonu ile terörizm, ayrılıkçılık ve radikalleşmeyle mücadele vurgulandı. Deklarasyonda ayrıca egemenlik, bağımsızlık, diyalog ve uzlaşı prensipleri ön plana çıkarıldı. Afganistan'daki durumun çözülmesi, uluslararası uyuşturucu kontrolü ve çevrenin korunması gibi konular da ele alındı.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi'nde, Yeni Delhi Deklarasyonu kabul edildi.

ŞİÖ tarafından yayımlanan belgeye göre üye devletler, terörizm, ayrılıkçılık ve radikalleşmeyle mücadeleye güçlü bağlılıklarını yineledi.

Deklarasyonda egemenlik, bağımsızlık, devletlerin toprak bütünlüğü, eşitlik, karşılıklı fayda, ülkelerin içişlerine müdahale etmeme ve güç kullanma tehdidinde bulunmama gibi karşılıklı saygı prensipleri vurgulanarak, anlaşmazlıkların ve krizlerin diyalog ve uzlaşıyla barışçıl bir şekilde çözülmesine olan bağlılık ifade edildi.

Ayrıca terörist, ayrılıkçı ve radikal grupların faaliyetleriyle mücadelede uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin öneminin altı çizilerek, dini hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik, etnik ve ırksal ayrımcılık, Müslüman karşıtlığı, faşizm ve aşırı milliyetçilik gibi fikirlerin yayılmasını engellemeye dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Deklarasyonda, ŞİÖ bölgesinde güvenliği ve istikrarı korumanın en önemli yönteminin Afganistan'daki durumun en kısa zamanda çözülmesi olduğu kaydedilirken, Afganistan'da tüm etnik, dini ve siyasi grupların temsilinin sağlandığı kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının önemli görüldüğü vurgulandı.

Aynı zamanda, uyuşturucu üretimi ve satışı gibi artan tehditlere karşı uluslararası uyuşturucu kontrol sözleşmesi veya benzeri bir sistemin uygulanmasının önemi vurgulandı.

Üye devletler tarafından kabul edilen ŞİÖ 2030 Ekonomik Kalkınma Stratejisi'nin uygulanmasının önemine de değinilen deklarasyonda, çevrenin korunması, ekolojik güvenlik ve iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının engellenmesi gibi alanlarda işbirliğinin önemi vurgulanarak 2024'ün ŞİÖ Çevre Yılı olmasına karar verildiği aktarıldı.

İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğinin sağlanmasının tarihi öneminin vurgulandığı bildiride, Belarus'un üye olmak için şartların yer aldığı mutabakatı imzalamasının da önemine değinildi.

Hindistan'ın 2022-2023 döneminde yürüttüğü ŞİÖ Başkanlığı Kazakistan'a devredildi ve gelecek Devlet Başkanları Konseyi 2024'te bu ülkede toplanacak.