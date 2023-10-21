Sinop'ta bıldırcın avı düzeneği çökertildi

Sinop'ta jandarma, mera alanında bıldırcın avlamak için kurulan düzeneği tespit ederek çökertti. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 2 adet güç kaynağı ve 2 adet ses cihazı ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma, bıldırcın avlamak için kurulan düzeneği çökertti.

Sinop'ta mera alanında bıldırcın avlamak için kullanılan çalışır vaziyette "2 adet güç kaynağı ve 2 adet ses cihazı" tespit edildi. Sinop İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında mera alanında bıldırcın avlamak için kullanılan çalışır vaziyette "2 adet güç kaynağı ve 2 adet ses cihazı" tespit edilmiş olup gerekli adli işlemlere başlandı. - SİNOP