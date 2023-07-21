Singapur Donanması, Invincible sınıfı denizaltıyı teslim aldı

Singapur Donanması, Changi Deniz Üssü'nde Invincible sınıfı denizaltılardan biri olan Impeccable adlı denizaltıyı teslim aldı. Denizaltı, tam faaliyete geçmeden önce yerel deniz testleri ve incelemelerinden geçirilecek.

SİNGAPUR, 21 Temmuz (Xinhua) -- Singapur Donanması, Changi Deniz Üssü'nde Invincible sınıfı denizaltılardan biri olan Impeccable adlı denizaltıyı teslim aldı.

Singapur Savunma Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre yeni denizaltı, tam faaliyete geçmeden önce bir dizi yerel deniz testleri ve incelemelerinden geçirilecek.

Bakanlık, geçtiğimiz Aralık ayında Almanya'da denize indirilen Impeccable denizaltısının, Singapur'un sığ ve yoğun trafiğe sahip tropik sularında faaliyet göstermek üzere tasarlanan dört Invincible sınıfı denizaltıdan biri olduğunu belirtti.